Dnevnik: Primer NLB - Zavajanje do zadnjega centa (2. 3.)

Ljubljana, 2. marca - Daniel Günther in Olaf Scholz predvčerajšnjim nista bila videti srečna. Govorila sta o prodaji HSH Nordbank, banki s 70 milijardami evrov bilančne vsote, za katero so od konzorcija dobili eno milijardo evrov. To je izkupiček, za katerega vlada Mira Cerarja banke niti po naključju, ne glede na zaveze, ne bi prodala, v Dnevniku piše Vojko Flegar.