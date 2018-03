Mladina: Malo samozavesti - čas je (2. 3.)

Ljubljana, 2. marca - Odločitev za ustanovitev svoje države leta 1990 je bila odločitev za majhno državo. In ker se tega nismo zavedali takrat in se nihče ni želel resno ukvarjati s tem spoznanjem naslednjih 30 let, nam to povzroča nešteto težav ter drobnih in večjih kompleksov, v Mladini piše Grega Repovž.