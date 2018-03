Mes napovedal nadaljevanje javnega dela projekta Emonika

Ljubljana, 2. marca - Po napovedi družbe Mas Real Estate, da ustavlja komercialni del projekt Emonika, je prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes za Delo in Dnevnik dejal, da gre javni del naprej. "Do leta 2020 bo Ljubljana dobila novo avtobusno in železniško postajo, trgovskega centra in hotela pa pač ne bo," je povedal za Delo.