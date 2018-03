Na četrtem Cryptopartyu tudi o kriptovalutah in novinarstvu

Ljubljana, 2. marca - V Poligonu se je odvila mednarodna konferenca o digitalni zasebnosti in varnosti Cryptoparty Slovenija 2018, ki jo je četrto leto zapored organiziral zavod Državljan D. V okviru dogodka so se zvrstila štiri predavanja in okrogla miza, med obdelanimi temami pa so bile med drugim tehnologija blockchain in težave novinarskega poročanja na spletu.