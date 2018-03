Republikanci Georgie kaznujejo Delto, ker je vzela popust članom orožarskega lobija

Atlanta, 2. marca - Republikanska večina državnega kongresa južnjaške Georgie je v četrtek potrdila predlog zakona, ki letalski družbi Delta ne prinaša obljubljenih davčnih ugodnosti, ker se je pridružila podjetjem, ki so vzela ugodnosti članom orožarskega lobija NRA. Guvernerja New Yorka in Connecticuta sta nato Delto povabila, naj se preseli v njuno državo.