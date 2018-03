Grad v Štanjelu dočakal prenovo

Štanjel, 4. marca - Grad v Štanjelu na Krasu, ki je bil delno porušen in je zato žalostno sameval, je obnovljen. Med drugim so prenovili grajsko streho, novi so vsi stropi in tla v centralnem grajskem stolpu in levem kraku spodnjega palacija, vgradili so novo stavbno pohištvo in dogradili fasado, je za STA povedal župan Občine Komen Marko Bandelli.