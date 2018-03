Pentagon sporoča, da je pripravljen na Putinove rakete

Washington, 1. marca - Tiskovna predstavnica Pentagona Dana White je v odzivu na govor ruskega predsednika Vladimirja Putina o tem, da Rusi razvijajo "nevidne" rakete, dejala, da so na to povsem pripravljeni in niso presenečeni. "Zelo zaupamo v svoje sposobnosti odziva na vse, kar lahko prileti proti nam," je dejala.