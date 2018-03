Na dvoranskem SP v Birminghamu prva odličja Rusoma in Etiopijki

Birmingham, 1. marca - Na 17. dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki v Birminghamu so podelili prve tri komplete medalj. Prvi dan prvenstva so naslove osvojili v skoku v višino Rusa Danil Lisenko (2,36 m) in Marija Lasickene (2,01 m), ki sta nastopila kot neodvisna atleta pod zastavo mednarodne zveze, in na 3000 m Etiopijka Genzebe Dibaba (8:45,05).