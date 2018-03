ACH Volley - Belgorod 1:3 (23, -21, -26, -19)

Ljubljana, 1. marca - Odbojkarjem ACH Volleyja v povratni tekmi pokala četrtfinala pokala Cev proti ruskemu Belgorodu ni uspelo pripraviti senzacije. Čeprav so na povratni tekmi dobili prvi niz, so Rusi v nadaljevanju pokazali svojo moč. Ko so gostje dobili izenačen tretji niz, je bilo jasno, da se bodo uvrstili v polfinale, saj so prvo tekmo dobili s 3:0.