Tusk in Mayeva brez zbližanja stališč glede brexita

London, 1. marca - Britanska premierka Theresa May je danes v Londonu gostila predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, po pričakovanjih pa ni prišlo do zbližanja stališč glede spornih vprašanj v procesu odhajanja Otoka iz povezave. Nič tudi ne kaže, da bi lahko kmalu prišlo do rešitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.