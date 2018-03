Zaradi vremena ta konec tedna le ena tekma v Prvi ligi Telekom Slovenije

Ljubljana, 1. marca - Potem ko je vreme vplivalo že na 19. krog Prve lige Telekom Slovenije, ko so bile prejšnji konec odigrane tri tekme namesto predvidenih petih, so z Nogometne zveze Slovenije sporočili, da bo zaradi vremena ta konec tedna na sporedu zgolj ena od načrtovanih petih tekem. Po razporedu bo tako odigrana le nedeljska tekma med Gorico in Olimpijo.