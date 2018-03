Bolnišnice v sanaciji lahko še danes odboru pošljejo analizo poslovanja

Ljubljana, 2. marca - Bolnišnice, ki so v sanaciji poslovanja, imajo še danes čas za to, da sanacijskemu odboru pošljejo analizo poslovanja po posameznih postavkah. Nato jim bo odbor odgovoril z morebitnimi pripombami, na podlagi tega pa bodo do konca meseca morale bolnišnice pripraviti sanacijski program.