Šestakovi v soboto po desetih letih srebro, Otteyjeva brona iz 2003 ne bo dobila na slovesen način

Birmingham, 1. marca - Mednarodna atletska zveza bo v petek in soboto na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Birminghamu ponovno podelila šest medalj, ki so jih predhodno na prvenstvih osvojili tekmovalke in tekmovalci, ki so bili pozitivni ali pri katerih so pri ponovnih pregledih dopinških vzorcev odkrili prepovedane snovi. Med novimi slavljenci bo tudi Marija Šestak.