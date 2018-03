Ruske novinarke spregovorile o nadlegovanjih s strani poslancev in uradnikov

Moskva, 1. marca - Več ruskih novinark je obdolžilo več ruskih poslancev in drugih uradnikov spolnega nadlegovanja. Nekaj jih je svoje zgodbe predstavilo anonimno, druge so se izpostavile z imenom in priimkom. Gre za pomemben korak v državi, kjer to vprašanje velja za bolj ali manj tabu temo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.