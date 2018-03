V primeru neizpolnitve zahtev Sviz za 14. marec napovedal shode v 10 mestih

Ljubljana, 1. marca - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) bo nadaljeval stavkovne aktivnosti. Če se do 14. marca z vlado ne bodo uspeli uskladiti glede zahtev, bodo takrat ponovno stavkali, so napovedali danes. Stavka bo izvedena na enak način kot februarska, le da protestnega shoda tokrat ne bo v Ljubljani, ampak v desetih mestih.