Ameriški potrošniki v začetku leta upočasnili rast trošenja

Washington, 1. marca - Medtem ko so se prihodki zaradi davčne reforme zvišali, pa so ameriški potrošniki v začetku leta le nekoliko okrepili porabo. Januarja so porabili 0,2 odstotka več kot decembra, so danes sporočili z ministrstva za trgovino v Washingtonu. To je bila najmanjša rast porabe po avgustu 2017, analitiki pa so jo napovedali v natanko enaki višini.