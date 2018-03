Newyorške borze uvodoma še poglobile padce

New York, 1. marca - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku trgovanja spustili pod gladino. Vlagatelji so že več dni slabe volje zaradi izjav predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powella, saj se bojijo, da bi lahko Fed pospešil tempo dvigovanja obrestnih mer. Olje na ogenj je danes prililo še spodbudno poročilo s trga dela.