Na Ljubljanski borzi v ospredju Petrolove delnice

Ljubljana, 1. marca - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala s padcem. Indeks blue chipov SBI TOP se je oblikoval 0,82 odstotka pod izhodiščem, indeks so navzdol potisnile delnice Krke, Zavarovalnice Triglav in Telekoma Slovenije. Borzni posredniki so sklenili za 395.820 evrov poslov, za vlagatelje so bile najbolj zanimive Petrolove delnice.