Hrvaška kaznovala italijanske ribiče s približno 8000 evri

Zagreb, 1. marca - Sodišče za prekrške v Umagu je šesterici italijanskih ribičev zaradi kršitve hrvaške meje in zakona o morskem ribištvu naložilo plačilo približno 60.000 kun (8000 evrov) kazni. Ribiči iz Chioggie so morali plačati tudi stroške sodišča in policijskega plovila, ki je v torek ujelo italijansko ribiško ladjo med nezakonitim ribolovom v hrvaškem morju.