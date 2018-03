Vlada ne podpira novele zakona o mednarodni zaščiti

Ljubljana, 1. marca - Vlada na današnji seji ni podprla predloga novele zakona o mednarodni zaščiti, ki so ga v začetku februarja v DZ vložili poslanci SDS. Po mnenju vlade predlog namreč krši določbe konvencije o statusu beguncev in določbe evropskega pravnega reda s področja mednarodne zaščite, so sporočili po seji.