Svetovni podprvak v judu Mihael Žgank odslej za Turčijo

Ljubljana, 1. marca - Svetovni podprvak Mihael Žgank, doslej edini Slovenec, ki je na svetovnem prvenstvu v judu osvojil kolajno, je dobil zeleno luč matičnega kluba in Judo zveze Slovenije, da lahko zapusti slovensko reprezentanco v judu in se pridruži turški, so danes potrdili v Judo zvezi Slovenije.