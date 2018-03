Zore s papežem o mladih in približevanju optimizma ljudem

Vatikan, 1. marca - Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je srečanje s papežem Frančiškom v Vatikanu ocenil kot zelo domače. Po Zoretovih besedah pa je papeževo sporočilo slovenski Cerkvi, naj bomo blizu duhovnikom in ljudem ter da naj ljudje začutijo tisti optimizem, ki ga vera vnaša v življenje in tisto upanje, ki ga s seboj nosita evangelij in krščanstvo.