Narodna galerija bo ob 100-letnici delovanja s povečavami slik naselila Arboretum Volčji Potok

Ljubljana, 1. marca - V letošnjem letu, ko Narodna galerija praznuje 100-letnico delovanja, bodo v Arboretumu Volčji Potok na prostem na ogled velike povečave slik iz galerije. Od marca letos do februarja prihodnje leto bodo postopoma predstavljali izbrane galerijske slike, katerih vsebina ali nastanek sta povezani z lepoto in pomenljivostjo cvetja in žensk.