Ob dnevu civilne zaščite zahvala njenim pripadnikom, najvišje priznanje Dolščaku

Brdo pri Kranju, 1. marca - Na Brdu pri Kranju so danes slovesno zaznamovali dan civilne zaščite. Premier Miro Cerar se je v nagovoru iskreno zahvalil njenim pripadnikom, saj vedno nastopijo takrat, ko je najhuje: ko se rešuje življenja, varuje premoženje in preprečuje posledice za ljudi in okolje. Kipec civilne zaščite za življenjsko delo je letos prejel Milivoj Dolščak.