Ljubljana, 1. marca - Izjava Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), na kateri bo vodstvo sindikata predstavilo glavne odločitve s seje in podrobnosti prihajajoče stavke, bo danes po seji glavnega stavkovnega odbora ob 16.30 na Svizu na Oražnovi ulici 3, in ne ob 16. uri, kot so prvotno napovedali, so sporočili iz Sviza. (STA)