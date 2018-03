Mariborčanka z nožem nad partnerja, a ni dokazov za poskus uboja

Maribor, 1. marca - V torek zvečer je 41-letna ženska v Mariboru z nožem zabodla 28-letnega partnerja. Policisti so ji odvzeli prostost zaradi suma poskusa uboja, a kasneje takšnega naklepa niso uspeli utemeljiti. Zoper njo bodo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, za kar ji grozi do treh let zapora, in izrekli prepoved približevanja.