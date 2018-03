Ljubljansko in mariborsko lutkovno gledališče na gostovanju v Turčiji

Izmir, 2. marca - V turškem Izmirju so se z marcem začeli 12. mednarodni lutkovni dnevi. Na enemu največjih lutkovnih festivalov na svetu, ki bo trajal do 18. marca, sodeluje 50 gledališč iz 26 držav. Iz Slovenije sodelujeta Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) in Lutkovno gledališče Maribor.