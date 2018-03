Dežurne helikopterske posadke SV februarja poletele na pomoč 19-krat, februarja lani 6-krat

Ljubljana, 1. marca - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske (SV) so februarja poletele na pomoč 19-krat, februarja lani pa 6-krat. Kot so zapisali na spletnih straneh SV, so 4-krat poletele na pomoč v gore, 11-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč in 4-krat za prevoz inkubatorja. Prepeljale so 18 poškodovanih ali obolelih in naletele 21 ur.