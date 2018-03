Prizadetim v požaru v Veliki Nedelji na pomoč tudi s prostovoljnimi prispevki

Ormož, 1. marca - Družinam in posameznikom, ki so po požaru večstanovanjske hiše v Veliki Nedelji ostali brez strehe nad glavo, so po besedah ormoškega župana Alojza Soka našli možnosti nastanitve v občinskih stanovanjih in domu za starejše. Območno združenje Rdečega križa Slovenije pa je začelo akcijo zbiranja sredstev za opremo.