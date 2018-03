Festival dokumentarnega filma v 20. izdaji tudi o lepih plateh sveta

Ljubljana, 1. marca - Festival dokumentarnega filma bo v 20. izdaji med 14. in 20. marcem sledil smernicam zadnjih let. Pet tekmovalnih filmov na temo človekovih pravic bodo dopolnjevali aktualni in družbenokritični dokumentarci, filmi z vpogledom v mite, ikone in medije ter filmi, ki skozi intimo odstirajo širšo sliko. Iz Slovenije bosta zastopani Maja in Ida Weiss.