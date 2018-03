V EU okvirni dogovor o napotenih delavcih

Bruselj, 1. marca - Pogajalci institucij EU so ponoči dosegli okvirni dogovor o občutljivem in kompleksnem vprašanju napotenih delavcev. Poudarjajo pomen kompromisa in njegovo uravnoteženost, o sami vsebini pa niso povedali veliko. Iz skopih informacij je razbrati, da se v glavnem ohranja dogovor članic unije, dosežen oktobra lani.