Ob 25-letnici diplomatskih odnosov s Slovaško v Ljubljani na ogled razstava Iskanje lepote

Ljubljana, 1. marca - V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) v Ljubljani bodo danes odprli razstavo Iskanje lepote slovaških umetnic Michaele Čopikove in Veronike Obertove. Razstava, ki jo pripravljajo ob 25-letnici samostojnosti Slovaške in 25. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovaško in Slovenijo, bo na ogled do 18. marca.