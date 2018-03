Vlada potrdila nova izhodišča za nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja

Ljubljana, 1. marca - Vlada je na seji potrdila nova izhodišča za nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja, so sporočili na Twitterju. Njihova vsebina ni znana, vodja PS SMC Simona Kustec Lipicer je pred sejo vlade pojasnila le, da so ta narejena na podlagi zahtev sindikatov in ob spoštovanju fiskalnih okvirjev. Pogajanja se bodo nadaljevala že danes popoldan.