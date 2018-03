Vlada sprejela operativni program varstva pred hrupom

Ljubljana, 1. marca - Vlada je na današnji seji sprejela operativni program varstva pred hrupom, ki je namenjen izboljšanju kakovosti življenja ljudi, ki živijo v bližini s prometom obremenjenih železniških prog in cest. S premišljenim načrtovanjem in izvedbo ukrepov lahko namreč po prepričanju vlade preprečimo, da bi v okolju prišlo do prekomerne obremenitve s hrupom.