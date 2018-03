Sneg in mraz povzročata težave po Evropi

Ženeva/Pariz/Zagreb, 1. marca - V več delih Evrope danes poleg hudega mraza, ki je od petka zahteval 48 smrtnih žrtev, povzroča težave tudi obilno sneženje. O težavah zaradi snega, predvsem v prometu, že poročajo iz Švice in Toskane, pobeljena je tudi Dalmacija, snežni meteži pa so za danes med drugim napovedani tudi na Irskem, v Veliki Britaniji in na jugu Francije.