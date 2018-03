Detroit zmagal, Charlotte izgubil

Ljubljana, 1. marca - Glede na to, da je do konca rednega dela le še približno dvajset tekem, košarkarji Miamija, ki trenutno zasedajo osmo mesto na vzhodu, budno spremljajo nastope Detroita in Charlotta, ki sta njihova najhujša tekmeca za uvrstitev v končnico. Sinoči so Pistons doma premagali Milwaukee, Hornets pa so izgubili v Bostonu.