Grška nogometna afera iz 2011 dobila epilog

Atene, 1. marca - Oseminpetdeset ljudi je dobilo zaporne kazni od 30 mesecev do desetih let zaradi vpletenosti v nečedne posle, ki so leta 2011 pretresli grški nogomet. Sliši se veliko, a resnica je, da ima večina obsojenih pravico do ugovora, mnoge kazni so pogojne, veliko vpletenih pa se lahko izogne bivanju za rešetkami s plačilom petih evrov za vsak dan zapora.