V Tehniškem muzeju Slovenije bodo predstavili inovatorje in znanstvenike povezane s Slovenijo

Bistra, 1. marca - V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki bo od petka na ogled razstava Znanje brez meja, na kateri bo predstavljen izbor 14 uspešnih inovatorjev in znanstvenikov s področij znanosti in tehnike, ki so odšli v tujino ali jih je pot zanesla v Slovenijo. Z razstavo želijo v muzeju pokazati da imajo lahko migracije tudi pozitivne učinke.