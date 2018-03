Walmart zvišal starostno mejo za nakup orožja

Washington, 1. marca - Ameriška trgovska veriga Walmart je v sredo sporočila, da je povišala starostno mejo za nakup orožja in nabojev na 21 let. Pred tem je največja veriga prodajaln strelnega orožja v ZDA Dick's Sporting Goods prav tako sporočila, da je povišala starostno mejo za nakup orožja z 18 na 21 let.