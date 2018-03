Predstavitev ponudbe Vinakoper v New Yorku

New York, 1. marca - Direktor prodaje in marketinga Vinakoper Gregor Bandel ter glavni enolog koprskega vinarja Boštjan Zidar sta v sredo v restavraciji znanega ameriškega kuharskega mojstra Petra Kellyja X2O Xaviars - on the Hudson v Yonkersu pri New Yorku Američanom predstavila ponudbo podjetja, s promocijo pa nadaljujeta še v zvezni državi Wisconsin.