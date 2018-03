Novogoriška občina začela priprave na gradnjo pokritega bazena

Nova Gorica, 4. marca - Mestna občina Nova Gorica je objavila javni razpis, s katerim išče nadzornika in inženiring za nadzor gradnje pokritega 25-metrskega bazena v Novi Gorici. Razpis je odprt do 8. marca, občina pa v tem času izdeluje dokumentacijo, ki jo potrebujejo za kasnejši razpis in izbiro najboljšega izvajalca, je za STA povedal novogoriški župan Matej Arčon.