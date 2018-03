Koper, 28. februarja - Košarkarji Sixt Primorske, ki so pred dobrimi desetimi dnevi postali pokalni prvaki Slovenije, so z dvanajsto zmago znova na vrhu lige Aba2. V 18. krogu so pred domačimi gledalci premagali Bosno z 72:59 (13:13, 31:28, 55:49).