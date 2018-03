Ustaško geslo je protiustavno, a ga je možno izjemoma uporabiti

Zagreb, 28. februarja - Svet hrvaške vlade za soočanje s posledicami nedemokratičnih režimov je danes po letu dni svojega delovanja objavil priporočila o odnosu do simbolov ustaškega in komunističnega režima. Med drugim je soglašal, da je ustaško geslo "za dom spremni" protiustavno, a so predlagali možne izjeme pri njegovi uporabi. Rdeča zvezda pa ni sporna.