Težave s smradom na deponiji Mala Mežakla naj bi se zmanjšale

Jesenice, 28. februarja - Potem ko so Jeseničani, ki živijo v bližini Centra za ravnanje z odpadki (Cero) Mala Mežakla, že več let opozarjali na smrad, ki se širi s tega območja, je podjetje Ekogor pristopilo k ukrepom za izboljšanje tega stanja. Kot so danes sporočili z jeseniške občine, so izboljšanje potrdili tudi krajani.