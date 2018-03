Častitljivih 65 let Zveze prijateljev mladine Slovenije

Ljubljana, 1. marca - Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija, letos praznuje častitljivih 65 let. Ustanovljena je bila na današnji dan leta 1953. Zveza se zdaj lahko pohvali s kar 112 članicami - zvezami in društvi prijateljev mladine po vsej Sloveniji, so zapisali v sporočilu za javnost.