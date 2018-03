V ožjem izboru natečaja Sony World Photography Awards slovenski fotograf Aleš Krivec

London, 28. februarja - Organizatorji Sony World Photography Awards, največjega fotografskega natečaja na svetu, so danes objavili seznam imen, ki so se uvrstila v ožji izbor v različnih kategorijah za leto 2018 ter prejemnikov posebnih pohval. V ožji izbor se je v odprtem tekmovanju v kategoriji Pokrajina in narava s fotografijo Blejskega jezera uvrstil Aleš Krivec.