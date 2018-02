Načrtovane zapore ceste prek jezu Markovci v četrtek ne bo

Markovci, 28. februarja - Na gradbišču ceste prek jezu Markovci je minuli teden stekla rekonstrukcija in dozidava cestišča. V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) so takrat za 1. marec napovedali vnovično zaporo ceste, ki pa je ne bo. Kot so sporočili, jo preklicujejo zaradi slabega oz. neugodnega vremena za delo.