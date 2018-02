Ljubljanska borza: Največ povpraševanja po delnicah Krke

Ljubljana, 28. februarja - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP današnje trgovanje sklenil z 0,89-odstotno rastjo. Vlagatelji so opravili za 1,13 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke. Te so se podražile za 2,83 odstotka in s tem največ od vseh blue chipov, pridobile so še delnice Zavarovalnice Triglav.