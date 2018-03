Janković na odločitev upravnega sodišča s pritožbo na vrhovno sodišče

Ljubljana, 28. februarja - V Odvetniški družbi Čeferin, ki zastopajo ljubljanskega župana Zorana Jankovića v zvezi z ugotovitvami KPK o njegovem premoženjskem stanju, so za STA navedli, da so na vrhovno sodišče vložili pritožbo na odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo Jankovićevo tožbo proti KPK. Prav tako so podali predlog za revizijo postopka.