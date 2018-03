Na Arktiki te dni toplejše vreme kot v Evropi

Nuuk, 28. februarja - Medtem ko je Evropo zajel sibirski mraz s temperaturami krepko pod ničlo in snegom, pa so v nedeljo na najsevernejšem delu Grenlandije izmerili šest stopinj nad ničlo. Podobne temperature nad ničlo so izmerili tudi prejšnje dni, zaradi česar se led tali hitreje kot običajno.